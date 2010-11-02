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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 06:21
Re: Райффайзен Банк Аваль
Верните федю с коммунальными!)))
Свинорыл 80lvl
Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:26
Кто тут говорил, что при отправке сэпа на большую сумму из банка перезванивают для подтверждения через 3-5 минут?
Я сегодня сформировал платеж на ~70 тыс. в 13:34, из банка перезвонили в 15:19. Итого время ожидания составило 1 час 45 минут. Грё***** час 45 минут, б****, Карл!
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:43
Julio это еще цветочки....3 !!! и более часов можно ожидать...и эти (цитата Лаврова) нехотят и не желают изменять процедуры , предлагал что бы клиент звонил самостоятельно ,проходил кастинг вопросов и подтвер
ждал или писал заявление в отделении и брал риски на себя . если уж они такие перепуганные как сами говорят ,на почве безопасности
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