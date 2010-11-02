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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 586587588589>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 06:21

Re: Райффайзен Банк Аваль

Верните федю с коммунальными!)))
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2421
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 176 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:26

Кто тут говорил, что при отправке сэпа на большую сумму из банка перезванивают для подтверждения через 3-5 минут?
Я сегодня сформировал платеж на ~70 тыс. в 13:34, из банка перезвонили в 15:19. Итого время ожидания составило 1 час 45 минут. Грё***** час 45 минут, б****, Карл!
Julio
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Повідомлень: 110
З нами з: 12.10.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:43

Julio это еще цветочки....3 !!! и более часов можно ожидать...и эти (цитата Лаврова) нехотят и не желают изменять процедуры , предлагал что бы клиент звонил самостоятельно ,проходил кастинг вопросов и подтвер
ждал или писал заявление в отделении и брал риски на себя . если уж они такие перепуганные как сами говорят ,на почве безопасности
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-VICTOR-
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Повідомлень: 6829
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:09

господа, а вы видели что анал по тихому без предупреждений поменял картсчета на 2620 ? у меня в реквизитах уже новый номер счета вместо 2625 - 2620 .. второй счет тот что на цифру 1 не изменился.
при чем 2620 какой то укороченный.

Зображення
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:18

Они дето писали про это
Но у меня напоминалка стоит в аутлуке на 24/08/18
И вот проверил, у меня во всех пакетах пока 2625хх
Востаннє редагувалось clientage в Суб 21 лип, 2018 18:22, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:21

  clientage написав:Они дето писали про это
Но у меня напоминалка стоит в аутлуке на 24/08/18


ну уже смотрите новые номера
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:23

  clientage написав:Они дето писали про это
Но у меня напоминалка стоит в аутлуке на 24/08/18
И вот проверил, у меня во всех пакетах пока 2625хх


где вы проверили в ИБ?
скрин в студию с 2625 ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:25

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:Они дето писали про это
Но у меня напоминалка стоит в аутлуке на 24/08/18


ну уже смотрите новые номера

У меня пока 2625хх.

Да и чо сюда шото слать СЭПом када дальнейшая пересылка уже платная. Хай теперь отдыхают, не переутруждаются :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:26

  clientage написав:У меня пока 2625хх.


скрин из ИБ в студию с 2625
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:29

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:У меня пока 2625хх.


скрин из ИБ в студию с 2625

Спэшали4Ю :)
Зображення
Похоже, шо вы попали... в экриментальную группу, на вас решили цельный мес тестить заскоки у непредупреждённых заранее клиентов :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Суб 21 лип, 2018 18:32, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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