Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:43

Julio это еще цветочки....3 !!! и более часов можно ожидать...и эти (цитата Лаврова) нехотят и не желают изменять процедуры , предлагал что бы клиент звонил самостоятельно ,проходил кастинг вопросов и подтвер

ждал или писал заявление в отделении и брал риски на себя . если уж они такие перепуганные как сами говорят ,на почве безопасности

Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45