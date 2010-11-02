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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 06:21
Re: Райффайзен Банк Аваль
Верните федю с коммунальными!)))
Свинорыл 80lvl
Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:26
Кто тут говорил, что при отправке сэпа на большую сумму из банка перезванивают для подтверждения через 3-5 минут?
Я сегодня сформировал платеж на ~70 тыс. в 13:34, из банка перезвонили в 15:19. Итого время ожидания составило 1 час 45 минут. Грё***** час 45 минут, б****, Карл!
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:43
Julio это еще цветочки....3 !!! и более часов можно ожидать...и эти (цитата Лаврова) нехотят и не желают изменять процедуры , предлагал что бы клиент звонил самостоятельно ,проходил кастинг вопросов и подтвер
ждал или писал заявление в отделении и брал риски на себя . если уж они такие перепуганные как сами говорят ,на почве безопасности
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:09
господа, а вы видели что анал по тихому без предупреждений поменял картсчета на 2620 ? у меня в реквизитах уже новый номер счета вместо 2625 - 2620 .. второй счет тот что на цифру 1 не изменился.
при чем 2620 какой то укороченный.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:18
Они дето писали про это
Но у меня напоминалка стоит в аутлуке на 24/08/18
И вот проверил, у меня во всех пакетах пока 2625хх
Востаннє редагувалось clientage в Суб 21 лип, 2018 18:22, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:21
ну уже смотрите новые номера
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:23
где вы проверили в ИБ?
скрин в студию с 2625 ...
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:25
У меня пока 2625хх.
Да и чо сюда шото слать СЭПом када дальнейшая пересылка уже платная. Хай теперь отдыхают, не переутруждаются
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:26
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:29
Спэшали4Ю
Похоже, шо вы попали... в экриментальную группу, на вас решили цельный мес тестить заскоки у непредупреждённых заранее клиентов
Востаннє редагувалось clientage в Суб 21 лип, 2018 18:32, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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