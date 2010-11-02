RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 586587588589

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:30

clientage

б-ть наверное они по дирекциям переводят ... у нас разные МФО ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34593
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5490 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:32

Хм. А мож у вас и рассылка была со сроком на мес раньше!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24932
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1996 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:35

  clientage написав:Хм. А мож у вас и рассылка была со сроком на мес раньше!



они написали ж вам до 24 августа .. а 21 июля тоже до 24 августа ..
а где вы смотрите? в ИБ где там архив сообщений смотреть?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34593
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5490 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:35

Re: Райффайзен Банк Аваль

Мне присылали предварительно уведомление на имейл ещё в начале июня (картсчет фоп), поменяли с середины июня.
IMPRINTER написав:господа, а вы видели что анал по тихому без предупреждений поменял картсчета на 2620 ? у меня в реквизитах уже новый номер счета вместо 2625 - 2620 .. второй счет тот что на цифру 1 не изменился.
при чем 2620 какой то укороченный.

Зображення
dr_morgenstern
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 22.06.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:43

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:Хм. А мож у вас и рассылка была со сроком на мес раньше!



они написали ж вам до 24 августа .. а 21 июля тоже до 24 августа ..
а где вы смотрите? в ИБ где там архив сообщений смотреть?

Была рассылка на мыло, более мес. назад, у меня корзину уже гугла почистила :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24932
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1996 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:45

clientage

мне на мыло от анала ничего никогда не приходило.
навреное нет в базе.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34593
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5490 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 19:27

Re: Райффайзен Банк Аваль

  IMPRINTER написав:при чем 2620 какой то укороченный.

так у них и 2625 были укороченные...)
п/с....меня так же перевели..)на 2620
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6829
З нами з: 15.08.12
Подякував: 368 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 19:38

  -VICTOR- написав:
  IMPRINTER написав:при чем 2620 какой то укороченный.

так у них и 2625 были укороченные...)
п/с....меня так же перевели..)на 2620


карточные да .. обычный (текущий) 2620 у анала 12 цифр ... а тут 10
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34593
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5490 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 586587588589
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5824, 5825, 5826
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58251 7450490
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лип, 2018 19:13
-VICTOR-
БМ БАНК 1 ... 502, 503, 504
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
5035 811605
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лип, 2018 15:26
Вкладник-21
Банк Глобус 1 ... 362, 363, 364
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3637 497951
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лип, 2018 13:17
bub-har

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.