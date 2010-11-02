clientage
б-ть наверное они по дирекциям переводят ... у нас разные МФО ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:30
clientage
б-ть наверное они по дирекциям переводят ... у нас разные МФО ...
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:32
Хм. А мож у вас и рассылка была со сроком на мес раньше!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:35
они написали ж вам до 24 августа .. а 21 июля тоже до 24 августа ..
а где вы смотрите? в ИБ где там архив сообщений смотреть?
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:35
Re: Райффайзен Банк Аваль
Мне присылали предварительно уведомление на имейл ещё в начале июня (картсчет фоп), поменяли с середины июня.
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:43
Была рассылка на мыло, более мес. назад, у меня корзину уже гугла почистила
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:45
clientage
мне на мыло от анала ничего никогда не приходило.
навреное нет в базе.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 19:27
Re: Райффайзен Банк Аваль
так у них и 2625 были укороченные...)
п/с....меня так же перевели..)на 2620
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