Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:30
clientage б-ть наверное они по дирекциям переводят ... у нас разные МФО ...
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IMPRINTER
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:32
Хм. А мож у вас и рассылка была со сроком на мес раньше!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:35
clientage написав:
Хм. А мож у вас и рассылка была со сроком на мес раньше!
они написали ж вам до 24 августа .. а 21 июля тоже до 24 августа ..
а где вы смотрите? в ИБ где там архив сообщений смотреть?
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IMPRINTER
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:35
Мне присылали предварительно уведомление на имейл ещё в начале июня (картсчет фоп), поменяли с середины июня.
IMPRINTER написав:
господа, а вы видели что анал по тихому без предупреждений поменял картсчета на 2620 ? у меня в реквизитах уже новый номер счета вместо 2625 - 2620 .. второй счет тот что на цифру 1 не изменился.
при чем 2620 какой то укороченный.
dr_morgenstern
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:43
IMPRINTER написав: clientage написав:
Хм. А мож у вас и рассылка была со сроком на мес раньше!
они написали ж вам до 24 августа .. а 21 июля тоже до 24 августа ..
а где вы смотрите? в ИБ где там архив сообщений смотреть?
Была рассылка на мыло, более мес. назад, у меня корзину уже гугла почистила
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:45
clientage мне на мыло от анала ничего никогда не приходило. навреное нет в базе.
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IMPRINTER
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Додано: Суб 21 лип, 2018 19:27
IMPRINTER написав:
при чем 2620 какой то укороченный.
так у них и 2625 были укороченные...)
п/с....меня так же перевели..)на 2620
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-VICTOR-
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Додано: Суб 21 лип, 2018 19:38
-VICTOR- написав: IMPRINTER написав:
при чем 2620 какой то укороченный.
так у них и 2625 были укороченные...)
п/с....меня так же перевели..)на 2620
карточные да .. обычный (текущий) 2620 у анала 12 цифр ... а тут 10
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IMPRINTER
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Додано: Суб 21 лип, 2018 20:00
IMPRINTER написав:
господа, а вы видели что анал по тихому без предупреждений поменял картсчета на 2620 ? у меня в реквизитах уже новый номер счета вместо 2625 - 2620 .. второй счет тот что на цифру 1 не изменился.
при чем 2620 какой то укороченный.
Мне приходило SMS
Computer
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Додано: Суб 21 лип, 2018 20:03
Вопрос к свинячим лицам - как жить? Теперь номер аналитического счета не випадает в менюшке....
korovas2
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