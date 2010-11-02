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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 587588589590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:58

Re: Райффайзен Банк Аваль

Как-то так.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2423
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 176 раз.
 
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  #<1 ... 587588589590
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