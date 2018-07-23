RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 587588589590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:58

Re: Райффайзен Банк Аваль

Как-то так.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2432
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:31

Как снять большую сумму со вклада универсальный в отделении? Ранее это стоило 7 грн.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10873
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:49

  sens написав:Как снять большую сумму со вклада универсальный в отделении? Ранее это стоило 7 грн.

Cейчас это стоит 1 % мин.25 грн., рекомендую закинуть через ИБ на карту и потом снимать. В зависимости от пакета должно получиться дешевле)
iamdimon
 
Повідомлень: 45
З нами з: 01.04.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 587588589590
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: djsmile2, sauvignon, wolt450 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1026, 1027, 1028
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10276 1491027
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 10:43
clientage
БМ БАНК 1 ... 504, 505, 506
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
5052 813124
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 10:30
Фантом
Альфа-Банк 1 ... 5834, 5835, 5836
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58355 7459392
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 10:27
vollena71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3549)
24.07.2018 11:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.