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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 22:58
Как-то так.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:31
Как снять большую сумму со вклада универсальный в отделении? Ранее это стоило 7 грн.
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:49
sens написав:
Как снять большую сумму со вклада универсальный в отделении? Ранее это стоило 7 грн.
Cейчас это стоит 1 % мин.25 грн., рекомендую закинуть через ИБ на карту и потом снимать. В зависимости от пакета должно получиться дешевле)
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iamdimon
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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