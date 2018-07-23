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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 22:58
Re: Райффайзен Банк Аваль
Как-то так.
Свинорыл 80lvl
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:31
Как снять большую сумму со вклада универсальный в отделении? Ранее это стоило 7 грн.
никому не верю
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:49
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:40
Re: Райффайзен Банк Аваль
В активном без комиссии 54 тыс
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:17
здравствуйте, есть вопрос по вкладу "универсальный" доллары , подскажите доллары в любом количестве отдают без проблем? ( как то стремно класть..)
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:10
Через карточку которую обналичить в банкомате Аваля?
никому не верю
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