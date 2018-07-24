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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 22:58
Как-то так.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:31
Как снять большую сумму со вклада универсальный в отделении? Ранее это стоило 7 грн.
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:49
sens написав:
Как снять большую сумму со вклада универсальный в отделении? Ранее это стоило 7 грн.
Cейчас это стоит 1 % мин.25 грн., рекомендую закинуть через ИБ на карту и потом снимать. В зависимости от пакета должно получиться дешевле)
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iamdimon
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:40
В активном без комиссии 54 тыс
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Інкогніто
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:17
здравствуйте, есть вопрос по вкладу "универсальный" доллары , подскажите доллары в любом количестве отдают без проблем? ( как то стремно класть..)
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ESTETIK
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Додано: Вів 24 лип, 2018 17:10
Інкогніто написав:
В активном без комиссии 54 тыс
Через карточку которую обналичить в банкомате Аваля?
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:38
В родном 2 раза по 20, в Укрсибе 2 раза по 7
sens написав: Інкогніто написав:
В активном без комиссии 54 тыс
Через карточку которую обналичить в банкомате Аваля?
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Інкогніто
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:40
Інкогніто написав:
В родном 2 раза по 20, в Укрсибе 2 раза по 7
sens написав:
Укрсиб выдает за раз 7к по карте Аваля?
Я недавно визой Аваля снимал в банкомате Евронет (который как бы имеет отношение к укрсибу), так он мне даже 2 тысячи зажал выдать.
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Julio
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Додано: Сер 25 лип, 2018 06:35
Идея по визе не жадная.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Сер 25 лип, 2018 06:47
Julio написав: Інкогніто написав:
В родном 2 раза по 20, в Укрсибе 2 раза по 7
sens написав:
Укрсиб выдает за раз 7к по карте Аваля?
Я недавно визой Аваля снимал в банкомате Евронет (который как бы имеет отношение к укрсибу), так он мне даже 2 тысячи зажал выдать.
снять нужную сумму без комиссии это все равно будут танцы с бубном(снять с универсального,п2п,поиск банкоматов)
никому не верю
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sens
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