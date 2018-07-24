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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 587588589590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:58

Re: Райффайзен Банк Аваль

Как-то так.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2443
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Подякував: 227 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:31

Как снять большую сумму со вклада универсальный в отделении? Ранее это стоило 7 грн.
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10878
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Подякував: 29 раз.
Подякували: 631 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:49

  sens написав:Как снять большую сумму со вклада универсальный в отделении? Ранее это стоило 7 грн.

Cейчас это стоит 1 % мин.25 грн., рекомендую закинуть через ИБ на карту и потом снимать. В зависимости от пакета должно получиться дешевле)
iamdimon
 
Повідомлень: 45
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Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:40

Re: Райффайзен Банк Аваль

В активном без комиссии 54 тыс
Інкогніто
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Повідомлень: 1031
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Подякував: 105 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:17

здравствуйте, есть вопрос по вкладу "универсальный" доллары , подскажите доллары в любом количестве отдают без проблем? ( как то стремно класть..)
ESTETIK
 
Повідомлень: 74
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:10

  Інкогніто написав:В активном без комиссии 54 тыс

Через карточку которую обналичить в банкомате Аваля?
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10878
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 631 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:38

Re: Райффайзен Банк Аваль

В родном 2 раза по 20, в Укрсибе 2 раза по 7
sens написав:
  Інкогніто написав:В активном без комиссии 54 тыс

Через карточку которую обналичить в банкомате Аваля?
Інкогніто
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Повідомлень: 1031
З нами з: 04.09.10
Подякував: 105 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:40

  Інкогніто написав:В родном 2 раза по 20, в Укрсибе 2 раза по 7
sens написав:

Укрсиб выдает за раз 7к по карте Аваля? :o Я недавно визой Аваля снимал в банкомате Евронет (который как бы имеет отношение к укрсибу), так он мне даже 2 тысячи зажал выдать.
Julio
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Повідомлень: 111
З нами з: 12.10.16
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 06:35

Re: Райффайзен Банк Аваль

Идея по визе не жадная.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 11.04.15
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 06:47

  Julio написав:
  Інкогніто написав:В родном 2 раза по 20, в Укрсибе 2 раза по 7
sens написав:

Укрсиб выдает за раз 7к по карте Аваля? :o Я недавно визой Аваля снимал в банкомате Евронет (который как бы имеет отношение к укрсибу), так он мне даже 2 тысячи зажал выдать.

снять нужную сумму без комиссии это все равно будут танцы с бубном(снять с универсального,п2п,поиск банкоматов)
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10878
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Подякував: 29 раз.
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