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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 588589590591

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:28

  Інкогніто написав:В родном 2 раза по 20, в Укрсибе 2 раза по 7
sens написав:
  Інкогніто написав:В активном без комиссии 54 тыс

Через карточку которую обналичить в банкомате Аваля?

А в Укрсибі Вам дає таку суму по Візі чи по Мастеру? Бо також потрібна суттєва сума кешем.
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  #<1 ... 588589590591
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