А в Укрсибі Вам дає таку суму по Візі чи по Мастеру? Бо також потрібна суттєва сума кешем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 17:28
А в Укрсибі Вам дає таку суму по Візі чи по Мастеру? Бо також потрібна суттєва сума кешем.
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