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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 17:28
Інкогніто написав:
В родном 2 раза по 20, в Укрсибе 2 раза по 7
sens написав: Інкогніто написав:
В активном без комиссии 54 тыс
Через карточку которую обналичить в банкомате Аваля?
А в Укрсибі Вам дає таку суму по Візі чи по Мастеру? Бо також потрібна суттєва сума кешем.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 22:24
ESTETIK написав:
здравствуйте, есть вопрос по вкладу "универсальный" доллары , подскажите доллары в любом количестве отдают без проблем? ( как то стремно класть..)
Всё, что ниже 200К в гривневом эквиваленте должно быть без проблем.
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Shustoff
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Додано: Сер 25 лип, 2018 22:46
Shustoff написав: ESTETIK написав:
здравствуйте, есть вопрос по вкладу "универсальный" доллары , подскажите доллары в любом количестве отдают без проблем? ( как то стремно класть..)
Всё, что ниже 200К в гривневом эквиваленте должно быть без проблем.
все что ниже 100 к ... более 100 000 к грн. снятие в один день нужны доки:
1) откуда ты эти деньги взял
2) куда собрался тратить
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Додано: Чет 26 лип, 2018 06:59
IMPRINTER написав: Shustoff написав: ESTETIK написав:
здравствуйте, есть вопрос по вкладу "универсальный" доллары , подскажите доллары в любом количестве отдают без проблем? ( как то стремно класть..)
Всё, что ниже 200К в гривневом эквиваленте должно быть без проблем.
Се
все что ниже 100 к ... более 100 000 к грн. снятие в один день нужны доки:
1) откуда ты эти деньги взял
2) куда собрался тратить
СЕП в прокредит и там снятие без комиссии и без вопросов
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 26 лип, 2018 07:08
sens написав: IMPRINTER написав: Shustoff написав:
[quote="4414362:ESTETIK"]здравствуйте, есть вопрос по вкладу "универсальный" доллары , подскажите доллары в любом количестве отдают без проблем? ( как то стремно класть..)
Всё, что ниже 200К в гривневом эквиваленте должно быть без проблем.
Се
все что ниже 100 к ... более 100 000 к грн. снятие в один день нужны доки:
1) откуда ты эти деньги взял
2) куда собрался тратить
СЕП в прокредит и там снятие без комиссии и без вопросов[/quote]
Там же человек по $ спрашивал
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