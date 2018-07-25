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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 588589590591

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:28

  Інкогніто написав:В родном 2 раза по 20, в Укрсибе 2 раза по 7
sens написав:
  Інкогніто написав:В активном без комиссии 54 тыс

Через карточку которую обналичить в банкомате Аваля?

А в Укрсибі Вам дає таку суму по Візі чи по Мастеру? Бо також потрібна суттєва сума кешем.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 22:24

  ESTETIK написав:здравствуйте, есть вопрос по вкладу "универсальный" доллары , подскажите доллары в любом количестве отдают без проблем? ( как то стремно класть..)

Всё, что ниже 200К в гривневом эквиваленте должно быть без проблем.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 22:46

  Shustoff написав:
  ESTETIK написав:здравствуйте, есть вопрос по вкладу "универсальный" доллары , подскажите доллары в любом количестве отдают без проблем? ( как то стремно класть..)

Всё, что ниже 200К в гривневом эквиваленте должно быть без проблем.


все что ниже 100 к ... более 100 000 к грн. снятие в один день нужны доки:
1) откуда ты эти деньги взял
2) куда собрался тратить
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 06:59

  IMPRINTER написав:
  Shustoff написав:
  ESTETIK написав:здравствуйте, есть вопрос по вкладу "универсальный" доллары , подскажите доллары в любом количестве отдают без проблем? ( как то стремно класть..)

Всё, что ниже 200К в гривневом эквиваленте должно быть без проблем.
Се

все что ниже 100 к ... более 100 000 к грн. снятие в один день нужны доки:
1) откуда ты эти деньги взял
2) куда собрался тратить

СЕП в прокредит и там снятие без комиссии и без вопросов
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 07:08

Re: Райффайзен Банк Аваль

sens написав:
  IMPRINTER написав:
  Shustoff написав:[quote="4414362:ESTETIK"]здравствуйте, есть вопрос по вкладу "универсальный" доллары , подскажите доллары в любом количестве отдают без проблем? ( как то стремно класть..)

Всё, что ниже 200К в гривневом эквиваленте должно быть без проблем.
Се

все что ниже 100 к ... более 100 000 к грн. снятие в один день нужны доки:
1) откуда ты эти деньги взял
2) куда собрался тратить

СЕП в прокредит и там снятие без комиссии и без вопросов[/quote]
Там же человек по $ спрашивал
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:54

Re: Райффайзен Банк Аваль

Visa, 110 грн блокируется (за 7 тыс)

В родном банкомате - 100 грн за 20 тысяч.

asp написав:
  Інкогніто написав:В родном 2 раза по 20, в Укрсибе 2 раза по 7
sens написав:[quote="4414197:Інкогніто"]В активном без комиссии 54 тыс

Через карточку которую обналичить в банкомате Аваля?

А в Укрсибі Вам дає таку суму по Візі чи по Мастеру? Бо також потрібна суттєва сума кешем.[/quote]
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:00

  IMPRINTER написав:
  Shustoff написав:
  ESTETIK написав:здравствуйте, есть вопрос по вкладу "универсальный" доллары , подскажите доллары в любом количестве отдают без проблем? ( как то стремно класть..)

Всё, что ниже 200К в гривневом эквиваленте должно быть без проблем.
Се

все что ниже 100 к ... более 100 000 к грн. снятие в один день нужны доки:
1) откуда ты эти деньги взял
2) куда собрался тратить

СЕП в прокредит и там снятие без комиссии и без вопросов[/quote]
Там же человек по $ спрашивал[/quote]
Точно,прочитал следующий коммент про грн эквивалент. В субботу купил по 26-35 , сегодня скинул по 26-66 . Опять ждем понижения)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:41

sens

Надеетесь на разворот уже сегодня? Я тоже надеюсь, что в августе еще можно будет купить вечнозеленых в р-не 26.50.
Но, боюсь, как бы 27 к выходным не увидеть...
Anadonta
 
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