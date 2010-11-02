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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:26
IMPRINTER написав:
об этой операции обязаны сообщить в госфинмон.
что никак не гарантирует того, что банк не сообщит о "двух-по-сто" -- по собственному желанию
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:31
_hunter написав: IMPRINTER написав:
об этой операции обязаны сообщить в госфинмон.
что никак не гарантирует того, что банк не сообщит о "двух-по-сто" -- по собственному желанию
именно ... сообщить банк может и об операции на 1 коп. ... но об операции на 150 к надлом - он ОБЯЗАН сообщить - разницу ощущаете между может и обязан, но с другой стороны даже если он и сообщит оюб этих 150 к - это ровным счетом ничего ... если атк будет каждый еднь снятие по 150 или в один день вы так снимите в 20-ти банках и те тоже в свою очередь об этом сообщать - тогда да ...
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:43
IMPRINTER написав: _hunter написав: IMPRINTER написав:
об этой операции обязаны сообщить в госфинмон.
что никак не гарантирует того, что банк не сообщит о "двух-по-сто" -- по собственному желанию
именно ... сообщить банк может и об операции на 1 коп. ... но об операции на 150 к надлом - он ОБЯЗАН сообщить - разницу ощущаете между может и обязан, но с другой стороны даже если он и сообщит оюб этих 150 к - это ровным счетом ничего ... если атк будет каждый еднь снятие по 150 или в один день вы так снимите в 20-ти банках и те тоже в свою очередь об этом сообщать - тогда да ...
Ощущаю. Именно по этой причине и написал -- "может".
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