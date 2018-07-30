Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:31

_hunter написав: IMPRINTER написав: об этой операции обязаны сообщить в госфинмон. об этой операции обязаны сообщить в госфинмон.

что никак не гарантирует того, что банк не сообщит о "двух-по-сто" -- по собственному желанию что никак не гарантирует того, что банк не сообщит о "двух-по-сто" -- по собственному желанию

именно ... сообщить банк может и об операции на 1 коп. ... но об операции на 150 к надлом - он ОБЯЗАН сообщить - разницу ощущаете между может и обязан, но с другой стороны даже если он и сообщит оюб этих 150 к - это ровным счетом ничего ... если атк будет каждый еднь снятие по 150 или в один день вы так снимите в 20-ти банках и те тоже в свою очередь об этом сообщать - тогда да ...