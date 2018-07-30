|
|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:26
IMPRINTER написав:
об этой операции обязаны сообщить в госфинмон.
что никак не гарантирует того, что банк не сообщит о "двух-по-сто" -- по собственному желанию
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:31
_hunter написав: IMPRINTER написав:
об этой операции обязаны сообщить в госфинмон.
что никак не гарантирует того, что банк не сообщит о "двух-по-сто" -- по собственному желанию
именно ... сообщить банк может и об операции на 1 коп. ... но об операции на 150 к надлом - он ОБЯЗАН сообщить - разницу ощущаете между может и обязан, но с другой стороны даже если он и сообщит оюб этих 150 к - это ровным счетом ничего ... если атк будет каждый еднь снятие по 150 или в один день вы так снимите в 20-ти банках и те тоже в свою очередь об этом сообщать - тогда да ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34649
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 5498 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:43
IMPRINTER написав: _hunter написав: IMPRINTER написав:
об этой операции обязаны сообщить в госфинмон.
что никак не гарантирует того, что банк не сообщит о "двух-по-сто" -- по собственному желанию
именно ... сообщить банк может и об операции на 1 коп. ... но об операции на 150 к надлом - он ОБЯЗАН сообщить - разницу ощущаете между может и обязан, но с другой стороны даже если он и сообщит оюб этих 150 к - это ровным счетом ничего ... если атк будет каждый еднь снятие по 150 или в один день вы так снимите в 20-ти банках и те тоже в свою очередь об этом сообщать - тогда да ...
Ощущаю. Именно по этой причине и написал -- "может".
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:59
Ахтунг!! Валя с ума сошла! Бомбит СМС-ками по снятию с Универ-го, за 13..16 число июН
я
Шо делать? Память переполнена... а они всё идут и идут
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 25074
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2006 раз.
- Подякували: 2825 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:24
clientage написав:
Шо делать? Память переполнена...
Менять телефон - однозначно!
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5780
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:28
clientage написав:
Шо делать? Память переполнена...
Зачетно тролльнули
p.s. фото котиков если поудалять, не помогает?
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4687
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1387 раз.
- Подякували: 339 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:33
Vorlon написав: clientage написав:
Шо делать? Память переполнена...
Менять телефон - однозначно!
На Windows-смарт?
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5886
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3858 раз.
- Подякували: 1281 раз.
-
- Профіль
-
2
1
2
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:36
Вкладчик1234
Да на любой, где эта проблема памяти для СМС будет отсутствовать как класс!
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5780
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:40
Vorlon написав:
Да на любой, где эта проблема памяти для СМС будет отсутствовать как класс!
Так проблема-то возникла не из-за недостатка памяти, а из-за того, что банк или оператор вывалили вагон смс из прошлого месяца.
Что тут решит замена телефона?
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5886
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3858 раз.
- Подякували: 1281 раз.
-
- Профіль
-
2
1
2
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:51
Вкладчик1234 написав:
Так проблема-то возникла не из-за недостатка памяти
А коллега пишет другое
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5780
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10345
|1497455
|
|
|58530
|7476982
|
|
|31303
|3885476
|
|