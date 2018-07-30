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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 589590591592

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:26

  IMPRINTER написав:об этой операции обязаны сообщить в госфинмон.

что никак не гарантирует того, что банк не сообщит о "двух-по-сто" -- по собственному желанию :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:31

  _hunter написав:
  IMPRINTER написав:об этой операции обязаны сообщить в госфинмон.

что никак не гарантирует того, что банк не сообщит о "двух-по-сто" -- по собственному желанию :)


именно ... сообщить банк может и об операции на 1 коп. ... но об операции на 150 к надлом - он ОБЯЗАН сообщить - разницу ощущаете между может и обязан, но с другой стороны даже если он и сообщит оюб этих 150 к - это ровным счетом ничего ... если атк будет каждый еднь снятие по 150 или в один день вы так снимите в 20-ти банках и те тоже в свою очередь об этом сообщать - тогда да ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:43

  IMPRINTER написав:
  _hunter написав:
  IMPRINTER написав:об этой операции обязаны сообщить в госфинмон.

что никак не гарантирует того, что банк не сообщит о "двух-по-сто" -- по собственному желанию :)


именно ... сообщить банк может и об операции на 1 коп. ... но об операции на 150 к надлом - он ОБЯЗАН сообщить - разницу ощущаете между может и обязан, но с другой стороны даже если он и сообщит оюб этих 150 к - это ровным счетом ничего ... если атк будет каждый еднь снятие по 150 или в один день вы так снимите в 20-ти банках и те тоже в свою очередь об этом сообщать - тогда да ...

Ощущаю. Именно по этой причине и написал -- "может".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:59

Ахтунг!! Валя с ума сошла! Бомбит СМС-ками по снятию с Универ-го, за 13..16 число июНя :)
Шо делать? Память переполнена... а они всё идут и идут :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:24

  clientage написав:Шо делать? Память переполнена...

Менять телефон - однозначно! :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:28

  clientage написав:Шо делать? Память переполнена...


Зачетно тролльнули :D

p.s. фото котиков если поудалять, не помогает? :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:33

  Vorlon написав:
  clientage написав:Шо делать? Память переполнена...

Менять телефон - однозначно! :shock:

На Windows-смарт? :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:36

Вкладчик1234
Да на любой, где эта проблема памяти для СМС будет отсутствовать как класс! ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:40

  Vorlon написав:Да на любой, где эта проблема памяти для СМС будет отсутствовать как класс!

Так проблема-то возникла не из-за недостатка памяти, а из-за того, что банк или оператор вывалили вагон смс из прошлого месяца.
Что тут решит замена телефона?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:51

  Вкладчик1234 написав:Так проблема-то возникла не из-за недостатка памяти

А коллега пишет другое ;)
Vorlon
 
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