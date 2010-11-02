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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:54
Проблемы возникнут после НГ
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Вів 31 лип, 2018 12:22
klug
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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