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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:54
Проблемы возникнут после НГ
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:19
Banki написав:
Проблемы возникнут после НГ
А чють подробнее если? -- проблемы "у кого"/"с чем"/"с кем"?..
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_hunter
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Додано: Чет 02 сер, 2018 20:34
Banki написав:
Проблемы возникнут после НГ
пук в воду защитан...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
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bamper
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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