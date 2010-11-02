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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 590591592593

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:54

Re: Райффайзен Банк Аваль

Проблемы возникнут после НГ :)
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 469
З нами з: 07.05.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:19

  Banki написав:Проблемы возникнут после НГ :)

А чють подробнее если? -- проблемы "у кого"/"с чем"/"с кем"?..
_hunter
 
Повідомлень: 782
З нами з: 22.03.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:34

  Banki написав:Проблемы возникнут после НГ :)

пук в воду защитан...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4396
З нами з: 22.05.08
Подякував: 180 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
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  #<1 ... 590591592593
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