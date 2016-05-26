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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 жов, 2018 21:37
justit написав:
Подразумевалось "Возможно ли как-то в АТМ Аваля кинуть деньги звонившему на счет не понимая, что тебя разводят
"
Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода. ИМХО, через АТМ даже проще кинуть, чем через P2P - не надо никаких СМС-паролей, не просят назвать данные своей карты и т.п., т.е. меньше подозрений у жертвы.
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i_ivanov_80
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:23
i_ivanov_80 написав:
Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода.
Э... А пункт меню в АТМ называется как?
"Получить..." или "Отправить..."?
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justit
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:06
justit написав: i_ivanov_80 написав:
Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода.
Э... А пункт меню в АТМ называется как?
"Получить..." или "Отправить..."?
Оленям, которые идут в АТМ "получать" деньги на карту, такие подробности не интересны.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:55
Фантом написав: justit написав: i_ivanov_80 написав:
Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода.
Э... А пункт меню в АТМ называется как?
"Получить..." или "Отправить..."?
Оленям, которые идут в АТМ "получать" деньги на карту, такие подробности не интересны.
В стрессе человек очень внушаем. Это не говорит о том что он тупой. Просто он всего лишь человек.
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g2v
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