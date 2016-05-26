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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 599600601602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:37

  justit написав:Подразумевалось "Возможно ли как-то в АТМ Аваля кинуть деньги звонившему на счет не понимая, что тебя разводят" :)


Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода. ИМХО, через АТМ даже проще кинуть, чем через P2P - не надо никаких СМС-паролей, не просят назвать данные своей карты и т.п., т.е. меньше подозрений у жертвы.
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:23

  i_ivanov_80 написав:Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода.


Э... А пункт меню в АТМ называется как?
"Получить..." или "Отправить..."?
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:06

  justit написав:
  i_ivanov_80 написав:Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода.


Э... А пункт меню в АТМ называется как?
"Получить..." или "Отправить..."?


Оленям, которые идут в АТМ "получать" деньги на карту, такие подробности не интересны.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:55

  Фантом написав:
  justit написав:
  i_ivanov_80 написав:Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода.


Э... А пункт меню в АТМ называется как?
"Получить..." или "Отправить..."?


Оленям, которые идут в АТМ "получать" деньги на карту, такие подробности не интересны.


В стрессе человек очень внушаем. Это не говорит о том что он тупой. Просто он всего лишь человек.
g2v
 
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