justit написав:Подразумевалось "Возможно ли как-то в АТМ Аваля кинуть деньги звонившему на счет не понимая, что тебя разводят"
Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода. ИМХО, через АТМ даже проще кинуть, чем через P2P - не надо никаких СМС-паролей, не просят назвать данные своей карты и т.п., т.е. меньше подозрений у жертвы.
i_ivanov_80 написав:Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода.
Э... А пункт меню в АТМ называется как? "Получить..." или "Отправить..."?
i_ivanov_80 написав:Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода.
Э... А пункт меню в АТМ называется как? "Получить..." или "Отправить..."?
Оленям, которые идут в АТМ "получать" деньги на карту, такие подробности не интересны.
i_ivanov_80 написав:Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода.
Э... А пункт меню в АТМ называется как? "Получить..." или "Отправить..."?
Оленям, которые идут в АТМ "получать" деньги на карту, такие подробности не интересны.
В стрессе человек очень внушаем. Это не говорит о том что он тупой. Просто он всего лишь человек.
Фантом написав:Оленям, которые идут в АТМ "получать" деньги на карту, такие подробности не интересны.
В стрессе человек очень внушаем. Это не говорит о том что он тупой. Просто он всего лишь человек.
Нет, это не тупость конечно, это элементарная человеческая жадность. А всё остальное зависит от самого человека. Или он "олень", или немного финансовой грамотности, чтение этого форума и он уже "свинорыл".
i_ivanov_80 написав:Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода.
Э... А пункт меню в АТМ называется как? "Получить..." или "Отправить..."?
Такие слова там не фигурируют. "Другие операции" - "Переводы" - "Перевод с карты на карту". Клиент, действующий по указаниям "сотрудника банка", может и не вникнуть в суть.
Подвезли новый тариф - Start Up Premium. Фишки стандартные, MC Platinum + менеджер. Консьерж + Fast Line в Борисполе. Снятие без комиссии в родных банкоматах, и до 20к в чужих по Украине. Обслуживание 200 грн/месяц или бесплатно при расчётах в ТСП от 10 к/месяц. Из программ лояльности только МС Більше. MC Rewards по-видимому нет, что печально. BIN карт пока не известен, но на презенташке выглядит как MC из премиального 3.0. Ждем публикации тарифов на сайте
Prospero написав:Подвезли новый тариф - Start Up Premium. Фишки стандартные, MC Platinum + менеджер. Консьерж + Fast Line в Борисполе. Снятие без комиссии в родных банкоматах, и до 20к в чужих по Украине. Обслуживание 200 грн/месяц или бесплатно при расчётах в ТСП от 10 к/месяц. Из программ лояльности только МС Більше. MC Rewards по-видимому нет, что печально. BIN карт пока не известен, но на презенташке выглядит как MC из премиального 3.0. Ждем публикации тарифов на сайте