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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 599600601602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:37

  justit написав:Подразумевалось "Возможно ли как-то в АТМ Аваля кинуть деньги звонившему на счет не понимая, что тебя разводят" :)


Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода. ИМХО, через АТМ даже проще кинуть, чем через P2P - не надо никаких СМС-паролей, не просят назвать данные своей карты и т.п., т.е. меньше подозрений у жертвы.
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:23

  i_ivanov_80 написав:Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода.


Э... А пункт меню в АТМ называется как?
"Получить..." или "Отправить..."?
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:06

  justit написав:
  i_ivanov_80 написав:Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода.


Э... А пункт меню в АТМ называется как?
"Получить..." или "Отправить..."?


Оленям, которые идут в АТМ "получать" деньги на карту, такие подробности не интересны.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:55

  Фантом написав:
  justit написав:
  i_ivanov_80 написав:Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода.


Э... А пункт меню в АТМ называется как?
"Получить..." или "Отправить..."?


Оленям, которые идут в АТМ "получать" деньги на карту, такие подробности не интересны.


В стрессе человек очень внушаем. Это не говорит о том что он тупой. Просто он всего лишь человек.
g2v
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 08:32

  g2v написав:
  Фантом написав:Оленям, которые идут в АТМ "получать" деньги на карту, такие подробности не интересны.


В стрессе человек очень внушаем. Это не говорит о том что он тупой. Просто он всего лишь человек.


Нет, это не тупость конечно, это элементарная человеческая жадность. А всё остальное зависит от самого человека. Или он "олень", или немного финансовой грамотности, чтение этого форума и он уже "свинорыл".
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 14:21

  justit написав:
  i_ivanov_80 написав:Почему нет? Клиенту сообщат номер карты, с которой якобы ему поступают деньги, и попросят ввести этот номер, а также сумму, на клавиатуре банкомата для подтверждения получения перевода.


Э... А пункт меню в АТМ называется как?
"Получить..." или "Отправить..."?


Такие слова там не фигурируют. "Другие операции" - "Переводы" - "Перевод с карты на карту". Клиент, действующий по указаниям "сотрудника банка", может и не вникнуть в суть.
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 18:17

Подвезли новый тариф - Start Up Premium.
Фишки стандартные, MC Platinum + менеджер. Консьерж + Fast Line в Борисполе.
Снятие без комиссии в родных банкоматах, и до 20к в чужих по Украине. Обслуживание 200 грн/месяц или бесплатно при расчётах в ТСП от 10 к/месяц. Из программ лояльности только МС Більше. MC Rewards по-видимому нет, что печально. BIN карт пока не известен, но на презенташке выглядит как MC из премиального 3.0. Ждем публикации тарифов на сайте
Prospero
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:36

Пара вопросов, если не сложно:
-- процент на остаток капает?
  Prospero написав:Снятие без комиссии в родных банкоматах

-- дневной/недельный/месячный/... лимит есть?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:06

  Prospero написав:Подвезли новый тариф - Start Up Premium.
Фишки стандартные, MC Platinum + менеджер. Консьерж + Fast Line в Борисполе.
Снятие без комиссии в родных банкоматах, и до 20к в чужих по Украине. Обслуживание 200 грн/месяц или бесплатно при расчётах в ТСП от 10 к/месяц. Из программ лояльности только МС Більше. MC Rewards по-видимому нет, что печально. BIN карт пока не известен, но на презенташке выглядит как MC из премиального 3.0. Ждем публикации тарифов на сайте


Тарифы уже есть на сайте
https://www.aval.ua/f/1/personal/all_se ... 112018.pdf

Основные отличия от премиального 3.0 - нет priority, нет бесплатного снятия нала за границей, нет страховки для путешествий, сниженная абонплата. В общем все самое интересное убрали ).
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:47

Райффайзен Банк Аваль

Колеги!
Судячи з усього банк вирішив отримати додаткову можливість для коміссій з власників пакетів типу "Активний" (там 2 зняття на місяць в рідних банкоматах безкоштовне).
Зверніть увагу, в багатьох банкоматах відбулося переналаштування на видачу коштів кратних максимум 30 банкнотам (і це не є технічне обмеження заліза самого банкомату, - це программне обмеження з боку банку).
Такі банкомати вже помічені на м. Олімпійська, м. Шулявська.
Однак є й ті, до яких рука сервісних інженерів не дійшла )))
Finanziere
 
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