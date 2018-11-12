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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 600601602603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:30

  Finanziere написав:Колеги!
Судячи з усього, банк вирішив отримати додаткову можливість для комісій з власників пакетів типу "Активний" (там 2 зняття на місяць в рідних банкоматах безкоштовне).
Зверніть увагу, в багатьох банкоматах відбулося переналаштування на видачу коштів кратних максимум 30 банкнотам (і це не є технічне обмеження заліза самого банкомату, - це программне обмеження з боку банку).
Такі банкомати вже помічені на м. Олімпійська, м. Шулявська.
Однак є й ті, до яких рука сервісних інженерів не дійшла )))


Пользуйтесь новыми АТМ Банка, они выдают по 40 листов.
iamdimon
 
Повідомлень: 48
З нами з: 01.04.15
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  #<1 ... 600601602603
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