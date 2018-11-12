Finanziere написав:Колеги!
Судячи з усього, банк вирішив отримати додаткову можливість для комісій з власників пакетів типу "Активний" (там 2 зняття на місяць в рідних банкоматах безкоштовне).
Зверніть увагу, в багатьох банкоматах відбулося переналаштування на видачу коштів кратних максимум 30 банкнотам (і це не є технічне обмеження заліза самого банкомату, - це программне обмеження з боку банку).
Такі банкомати вже помічені на м. Олімпійська, м. Шулявська.
Однак є й ті, до яких рука сервісних інженерів не дійшла )))
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