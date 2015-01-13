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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:30
Finanziere написав:
Колеги!
Судячи з усього, банк вирішив отримати додаткову можливість для комісій з власників пакетів типу "Активний" (там 2 зняття на місяць в рідних банкоматах безкоштовне).
Зверніть увагу, в багатьох банкоматах відбулося переналаштування на видачу коштів кратних максимум 30 банкнотам (і це не є технічне обмеження заліза самого банкомату, - це программне обмеження з боку банку).
Такі банкомати вже помічені на м. Олімпійська, м. Шулявська.
Однак є й ті, до яких рука сервісних інженерів не дійшла )))
Пользуйтесь новыми АТМ Банка, они выдают по 40 листов.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 12:55
iamdimon не совсем так )))
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Додано: Вів 13 лис, 2018 15:18
Finanziere написав:iamdimon
не совсем так )))
Вы не согласны, что новые АТМ Банка выдают по 40 листов?
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Додано: Вів 13 лис, 2018 16:16
iamdimon написав: Finanziere написав:iamdimon
не совсем так )))
Вы не согласны, что новые АТМ Банка выдают по 40 листов?
Шо значит новые?
Я 5 лет дергал по 40 листов, а щас говорят, шо ограничили до 30листов.
Это у старых ящикофф шоли ограничили, а новые, установленные в этом году шоли так 40 листов и выдают?
... делайте хоть что-нибудь!
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