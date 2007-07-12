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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 17:35
Andey написав:
Панове,
как вчера и сегодня в банке с выдачей долларов со своих счетов?
Интересуюсь, т.к. Ощад сегодня подвел.
Планирую перекинуть на несколько фондов валюты в банк где ее можно потом снять (или хотябы заказть на след. день).
Процент 0.001 не пугает, главное мобильность
Никак.
Не подкрепляют.
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curiousobro
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Додано: Сер 28 лис, 2018 11:20
Andey написав:
Планирую перекинуть на хранение на несколько фондов валюты в банк где ее можно потом снять (или хотябы заказть на след. день).
Процент 0.001 не пугает, главное мобильность
А чем для таких целей плох Укрэксимбанк? За последние 15 лет еще не подводил. Да и процент там не 0.001...
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Anadonta
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Додано: Сер 28 лис, 2018 11:38
Anadonta написав: Andey написав:
Планирую перекинуть на хранение на несколько фондов валюты в банк где ее можно потом снять (или хотябы заказть на след. день).
Процент 0.001 не пугает, главное мобильность
А чем для таких целей плох Укрэксимбанк? За последние 15 лет еще не подводил. Да и процент там не 0.001...
Читаем хотелки мвф
никому не верю
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sens
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