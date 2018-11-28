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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 17:35
Andey написав:
Панове,
как вчера и сегодня в банке с выдачей долларов со своих счетов?
Интересуюсь, т.к. Ощад сегодня подвел.
Планирую перекинуть на несколько фондов валюты в банк где ее можно потом снять (или хотябы заказть на след. день).
Процент 0.001 не пугает, главное мобильность
Никак.
Не подкрепляют.
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curiousobro
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Додано: Сер 28 лис, 2018 11:20
Andey написав:
Планирую перекинуть на хранение на несколько фондов валюты в банк где ее можно потом снять (или хотябы заказть на след. день).
Процент 0.001 не пугает, главное мобильность
А чем для таких целей плох Укрэксимбанк? За последние 15 лет еще не подводил. Да и процент там не 0.001...
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Anadonta
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Додано: Сер 28 лис, 2018 11:38
Anadonta написав: Andey написав:
Планирую перекинуть на хранение на несколько фондов валюты в банк где ее можно потом снять (или хотябы заказть на след. день).
Процент 0.001 не пугает, главное мобильность
А чем для таких целей плох Укрэксимбанк? За последние 15 лет еще не подводил. Да и процент там не 0.001...
Читаем хотелки мвф
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:53
Может кто поможет понять есть ли какие-то преимущества по обслуживанию в этой банке?
Вкратце, зарплатный проект переводят сюда. Сам пакет "Оптимальный +" вроде бы никаких подводных камней не имеет, а вот предложенная кредитка имеет страхование жизни 0,7% на сумму задолженности на конец месяца и еще и процент за конвертацию. Не то, чтобы я был частым пользователем кредиткой зарубежом, но все же.
Да и обслуживание, что спецами из отделения, что горячкой на первый взгляд достаточно плохи.
Буду рад любому совету по понимаю плюшек по банке. Если что, то в личку
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nickvp
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