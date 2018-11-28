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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 601602603604

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:35

  Andey написав:Панове,
как вчера и сегодня в банке с выдачей долларов со своих счетов?
Интересуюсь, т.к. Ощад сегодня подвел.
Планирую перекинуть на несколько фондов валюты в банк где ее можно потом снять (или хотябы заказть на след. день).
Процент 0.001 не пугает, главное мобильность


Никак.
Не подкрепляют.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:20

  Andey написав:Планирую перекинуть на хранение на несколько фондов валюты в банк где ее можно потом снять (или хотябы заказть на след. день).
Процент 0.001 не пугает, главное мобильность


А чем для таких целей плох Укрэксимбанк? За последние 15 лет еще не подводил. Да и процент там не 0.001...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:38

  Anadonta написав:
  Andey написав:Планирую перекинуть на хранение на несколько фондов валюты в банк где ее можно потом снять (или хотябы заказть на след. день).
Процент 0.001 не пугает, главное мобильность


А чем для таких целей плох Укрэксимбанк? За последние 15 лет еще не подводил. Да и процент там не 0.001...

Читаем хотелки мвф
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:53

Re: Райффайзен Банк Аваль

Может кто поможет понять есть ли какие-то преимущества по обслуживанию в этой банке?
Вкратце, зарплатный проект переводят сюда. Сам пакет "Оптимальный +" вроде бы никаких подводных камней не имеет, а вот предложенная кредитка имеет страхование жизни 0,7% на сумму задолженности на конец месяца и еще и процент за конвертацию. Не то, чтобы я был частым пользователем кредиткой зарубежом, но все же.
Да и обслуживание, что спецами из отделения, что горячкой на первый взгляд достаточно плохи.
Буду рад любому совету по понимаю плюшек по банке. Если что, то в личку
nickvp
 
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