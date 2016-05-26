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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 601602603604

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:35

  Andey написав:Панове,
как вчера и сегодня в банке с выдачей долларов со своих счетов?
Интересуюсь, т.к. Ощад сегодня подвел.
Планирую перекинуть на несколько фондов валюты в банк где ее можно потом снять (или хотябы заказть на след. день).
Процент 0.001 не пугает, главное мобильность


Никак.
Не подкрепляют.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:20

  Andey написав:Планирую перекинуть на хранение на несколько фондов валюты в банк где ее можно потом снять (или хотябы заказть на след. день).
Процент 0.001 не пугает, главное мобильность


А чем для таких целей плох Укрэксимбанк? За последние 15 лет еще не подводил. Да и процент там не 0.001...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:38

  Anadonta написав:
  Andey написав:Планирую перекинуть на хранение на несколько фондов валюты в банк где ее можно потом снять (или хотябы заказть на след. день).
Процент 0.001 не пугает, главное мобильность


А чем для таких целей плох Укрэксимбанк? За последние 15 лет еще не подводил. Да и процент там не 0.001...

Читаем хотелки мвф
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:53

Re: Райффайзен Банк Аваль

Может кто поможет понять есть ли какие-то преимущества по обслуживанию в этой банке?
Вкратце, зарплатный проект переводят сюда. Сам пакет "Оптимальный +" вроде бы никаких подводных камней не имеет, а вот предложенная кредитка имеет страхование жизни 0,7% на сумму задолженности на конец месяца и еще и процент за конвертацию. Не то, чтобы я был частым пользователем кредиткой зарубежом, но все же.
Да и обслуживание, что спецами из отделения, что горячкой на первый взгляд достаточно плохи.
Буду рад любому совету по понимаю плюшек по банке. Если что, то в личку
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:28

Re: Райффайзен Банк Аваль

Никаких плюсов, как по мне, он тоже не имеет..
СЭПы были бесплатно, но уже предпринимали попытку ввести за них плату. Сейчас вроде "акционно" они ещё бесплатные. Поэтому делаю 10 минимальных платежей, чтобы не платить абонку, остальное выношу с банкомата
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:28

  Alex_ki написав:Никаких плюсов, как по мне, он тоже не имеет..
СЭПы были бесплатно, но уже предпринимали попытку ввести за них плату. Сейчас вроде "акционно" они ещё бесплатные. Поэтому делаю 10 минимальных платежей, чтобы не платить абонку, остальное выношу с банкомата

Noted. Спасибо. Примерно так и планировал за исключением перекидки части по p2p
nickvp
 
Повідомлень: 254
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