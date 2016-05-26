Додано: Чет 29 лис, 2018 12:53

Может кто поможет понять есть ли какие-то преимущества по обслуживанию в этой банке?

Вкратце, зарплатный проект переводят сюда. Сам пакет "Оптимальный +" вроде бы никаких подводных камней не имеет, а вот предложенная кредитка имеет страхование жизни 0,7% на сумму задолженности на конец месяца и еще и процент за конвертацию. Не то, чтобы я был частым пользователем кредиткой зарубежом, но все же.

Да и обслуживание, что спецами из отделения, что горячкой на первый взгляд достаточно плохи.

Буду рад любому совету по понимаю плюшек по банке. Если что, то в личку