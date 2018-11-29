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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:50
Закрытие платное. От 25 грн.
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
pobytt написав: nickvp написав:
Может кто поможет понять есть ли какие-то преимущества по обслуживанию в этой банке?
Для зарплатников есть депо под 10% в грн. Оформление и закрытие в банке, снятие и пополнение онлайн в любой момент. Вот только снятие не всегда происходит достаточно быстро.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:53
Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:55
WachtAmRhein написав:
Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.
а грошей на комисс хватает?
мож по ночам не фурычит?
... делайте хоть что-нибудь!
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