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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 602603604605

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:50

Re: Райффайзен Банк Аваль

Закрытие платное. От 25 грн.
pobytt написав:
  nickvp написав:Может кто поможет понять есть ли какие-то преимущества по обслуживанию в этой банке?


Для зарплатников есть депо под 10% в грн. Оформление и закрытие в банке, снятие и пополнение онлайн в любой момент. Вот только снятие не всегда происходит достаточно быстро.


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Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:53

Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:55

  WachtAmRhein написав:Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.

а грошей на комисс хватает?
мож по ночам не фурычит? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:33

  WachtAmRhein написав:Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.


Данный перевод только через банкинг. На сторонних ресурсах - запрет.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:58

  Kevin написав:
  WachtAmRhein написав:Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.


Данный перевод только через банкинг. На сторонних ресурсах - запрет.


Дак а денег сколько они за этот перевод хотят?
WachtAmRhein
 
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