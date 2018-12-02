|
|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:50
Закрытие платное. От 25 грн.
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
pobytt написав: nickvp написав:
Может кто поможет понять есть ли какие-то преимущества по обслуживанию в этой банке?
Для зарплатников есть депо под 10% в грн. Оформление и закрытие в банке, снятие и пополнение онлайн в любой момент. Вот только снятие не всегда происходит достаточно быстро.
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2810
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:53
Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 653 раз.
- Подякували: 1265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:55
WachtAmRhein написав:
Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.
а грошей на комисс хватает?
мож по ночам не фурычит?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26589
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2119 раз.
- Подякували: 3052 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:33
WachtAmRhein написав:
Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.
Данный перевод только через банкинг. На сторонних ресурсах - запрет.
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 75
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:58
Kevin написав: WachtAmRhein написав:
Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.
Данный перевод только через банкинг. На сторонних ресурсах - запрет.
Дак а денег сколько они за этот перевод хотят?
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 653 раз.
- Подякували: 1265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 19:52
Много.
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
WachtAmRhein написав: Kevin написав: WachtAmRhein написав:
Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.
Данный перевод только через банкинг. На сторонних ресурсах - запрет.
Дак а денег сколько они за этот перевод хотят?
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2810
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 20:58
WachtAmRhein написав: Kevin написав: WachtAmRhein написав:
Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.
Данный перевод только через банкинг. На сторонних ресурсах - запрет.
Дак а денег сколько они за этот перевод хотят?
3 % + 15 грн., как за снятие кеша с кредитки в АТМ
-
iamdimon
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 01.04.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:32
Что-то сервис в банке все хуже. В одном торговом центре банкомат уже второй месяц не работает. Две недели назад ещё один перестал работать на районе. На горячей линии заявку принимают, но месяц проходит ничего не меняется. Но при этом говорят что в банке все отлично. А я думаю, что служба техобслуживания банка, уже в отпуске без содержания. Gold картой в других банках больше 200 гривен за раз не обналиш (исключение вроде приват). Кредитка тоже так себе. Представители банка ещё заглядывают сюда?
-
simka
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 13.11.10
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:47
Нужно брать визу. Там лимиты у врагов лучше. Да и обычно мастер выдаёт 1к за раз.
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
simka написав:Что-то сервис в банке все хуже. В одном торговом центре банкомат уже второй месяц не работает. Две недели назад ещё один перестал работать на районе. На горячей линии заявку принимают, но месяц проходит ничего не меняется. Но при этом говорят что в банке все отлично. А я думаю, что служба техобслуживания банка, уже в отпуске без содержания. Gold картой в других банках больше 200 гривен за раз не обналиш (исключение вроде приват). Кредитка тоже так себе. Представители банка ещё заглядывают сюда?
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2810
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|64374
|8032863
|
|
|11066
|1606413
|
|
|32966
|4067177
|
|