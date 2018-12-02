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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 602603604605

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:50

Re: Райффайзен Банк Аваль

Закрытие платное. От 25 грн.
pobytt написав:
  nickvp написав:Может кто поможет понять есть ли какие-то преимущества по обслуживанию в этой банке?


Для зарплатников есть депо под 10% в грн. Оформление и закрытие в банке, снятие и пополнение онлайн в любой момент. Вот только снятие не всегда происходит достаточно быстро.


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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:53

Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:55

  WachtAmRhein написав:Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.

а грошей на комисс хватает?
мож по ночам не фурычит? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:33

  WachtAmRhein написав:Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.


Данный перевод только через банкинг. На сторонних ресурсах - запрет.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:58

  Kevin написав:
  WachtAmRhein написав:Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.


Данный перевод только через банкинг. На сторонних ресурсах - запрет.


Дак а денег сколько они за этот перевод хотят?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:52

Re: Райффайзен Банк Аваль

Много.
WachtAmRhein написав:
  Kevin написав:
  WachtAmRhein написав:Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.


Данный перевод только через банкинг. На сторонних ресурсах - запрет.


Дак а денег сколько они за этот перевод хотят?


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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:58

  WachtAmRhein написав:
  Kevin написав:
  WachtAmRhein написав:Чёт какая-то наёпка на счёт переводов с кредитки. На моню не пускает.


Данный перевод только через банкинг. На сторонних ресурсах - запрет.


Дак а денег сколько они за этот перевод хотят?

3 % + 15 грн., как за снятие кеша с кредитки в АТМ
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:32

Re: Райффайзен Банк Аваль

Что-то сервис в банке все хуже. В одном торговом центре банкомат уже второй месяц не работает. Две недели назад ещё один перестал работать на районе. На горячей линии заявку принимают, но месяц проходит ничего не меняется. Но при этом говорят что в банке все отлично. А я думаю, что служба техобслуживания банка, уже в отпуске без содержания. Gold картой в других банках больше 200 гривен за раз не обналиш (исключение вроде приват). Кредитка тоже так себе. Представители банка ещё заглядывают сюда?
simka
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:47

Re: Райффайзен Банк Аваль

Нужно брать визу. Там лимиты у врагов лучше. Да и обычно мастер выдаёт 1к за раз.
simka написав:Что-то сервис в банке все хуже. В одном торговом центре банкомат уже второй месяц не работает. Две недели назад ещё один перестал работать на районе. На горячей линии заявку принимают, но месяц проходит ничего не меняется. Но при этом говорят что в банке все отлично. А я думаю, что служба техобслуживания банка, уже в отпуске без содержания. Gold картой в других банках больше 200 гривен за раз не обналиш (исключение вроде приват). Кредитка тоже так себе. Представители банка ещё заглядывают сюда?


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