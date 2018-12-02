Додано: Пон 03 гру, 2018 13:32

Что-то сервис в банке все хуже. В одном торговом центре банкомат уже второй месяц не работает. Две недели назад ещё один перестал работать на районе. На горячей линии заявку принимают, но месяц проходит ничего не меняется. Но при этом говорят что в банке все отлично. А я думаю, что служба техобслуживания банка, уже в отпуске без содержания. Gold картой в других банках больше 200 гривен за раз не обналиш (исключение вроде приват). Кредитка тоже так себе. Представители банка ещё заглядывают сюда?