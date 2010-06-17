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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 603604605606

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:40

Re: Райффайзен Банк Аваль

По "хочу картке" за грейсовый несанкц жарят?
korovas2
 
Повідомлень: 358
З нами з: 06.03.15
Подякував: 158 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:15

Друзья, подскажите а есть ли сейчас лимиты по СЭП в банке? Раньше вроде было не более 30 тыс. грн. в день. Если сумма около 100 тыс. - смогу сделать одним платежом??
Anadonta
 
Повідомлень: 386
З нами з: 25.11.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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  #<1 ... 603604605606
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