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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:40
По "хочу картке" за грейсовый несанкц жарят?
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Додано: Вів 04 гру, 2018 14:15
Друзья, подскажите а есть ли сейчас лимиты по СЭП в банке? Раньше вроде было не более 30 тыс. грн. в день. Если сумма около 100 тыс. - смогу сделать одним платежом??
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