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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:40
По "хочу картке" за грейсовый несанкц жарят?
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:13
curiousobro Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая
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Marica
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:21
Marica написав:curiousobro
Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая
Вообще без понятия, а про роисю тем более.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 19:19
Marica написав:curiousobro
Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая
обычно 15-20мин, но есть более дешевые варианты они через 12-24 часа доступны, но такое не всегда есть.
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ol_zy
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