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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 603604605606

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:40

Re: Райффайзен Банк Аваль

По "хочу картке" за грейсовый несанкц жарят?
korovas2
 
Повідомлень: 362
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Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:13

curiousobro Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая
Marica
 
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:21

  Marica написав:curiousobro Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая

Вообще без понятия, а про роисю тем более.
curiousobro
 
Повідомлень: 1553
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:19

  Marica написав:curiousobro Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая

обычно 15-20мин, но есть более дешевые варианты они через 12-24 часа доступны, но такое не всегда есть.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:24

Re: Райффайзен Банк Аваль

Подскажите, плз, погашение через авалевский сервис https://www.aval.ua/personal/crediting/kredit-pay/ идет в онлайн режиме день в день?
Если я так кредитку в воскресенье 20.01. загашу, то не вылечу из грейса?
Жду кредитный лимит по карте Weekend от ТАСКОМБАНКа с 03.12.2018.
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:26

В рабочий день - день в день, в воскресенье хз
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8530
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