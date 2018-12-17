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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:40
По "хочу картке" за грейсовый несанкц жарят?
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:13
curiousobro Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая
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Marica
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:21
Marica написав:curiousobro
Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая
Вообще без понятия, а про роисю тем более.
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curiousobro
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Додано: Нед 16 гру, 2018 19:19
Marica написав:curiousobro
Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая
обычно 15-20мин, но есть более дешевые варианты они через 12-24 часа доступны, но такое не всегда есть.
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ol_zy
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Додано: Вів 18 гру, 2018 10:24
Подскажите, плз, погашение через авалевский сервис https://www.aval.ua/personal/crediting/kredit-pay/
идет в онлайн режиме день в день?
Если я так кредитку в воскресенье 20.01. загашу, то не вылечу из грейса?
Жду кредитный лимит по карте Weekend от ТАСКОМБАНКа с 03.12.2018.
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dengon
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Додано: Вів 18 гру, 2018 10:26
В рабочий день - день в день, в воскресенье хз
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WachtAmRhein
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