Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 01:07
ol_zy написав: Marica написав: curiousobro
Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая
обычно 15-20мин, но есть более дешевые варианты они через 12-24 часа доступны, но такое не всегда есть.
Давно уже нет этих вариантов. Только мгновенная выплата. По комиссиям теперь разница в валюте выплаты: если она соответствует валюте отправки - дороже, если отличается - дешевле (ВЮ в этом случае зарабатывает на конвертации по не самым выгодным курсам и потому может "уступить" на комиссии).
i_ivanov_80
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Додано: Суб 29 гру, 2018 01:08
Marica написав: curiousobro
Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая
Как только переводу будет присвоен контрольный номер, его уже можно получать. От суммы это не зависит.
i_ivanov_80
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Додано: Суб 29 гру, 2018 21:00
i_ivanov_80 написав: Marica написав: curiousobro
Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая
Как только переводу будет присвоен контрольный номер, его уже можно получать. От суммы это не зависит.
В страны СНГ есть еще и Вестерн Юнион 12 часов (доступен к выплате через 12 часов), он дешевле, так что не факт что сразу перевод будет доступен к выплате
iamdimon
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Додано: Суб 29 гру, 2018 21:07
Валя продлила бесплатные платежи в Райффайзен Онлайн до 30.06.2019
https://www.aval.ua/f/1/personal/all_se ... 018_ua.pdf
iamdimon
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