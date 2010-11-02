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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 604605606607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 634
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 634
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 01:07

  ol_zy написав:
  Marica написав:curiousobro Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая

обычно 15-20мин, но есть более дешевые варианты они через 12-24 часа доступны, но такое не всегда есть.


Давно уже нет этих вариантов. Только мгновенная выплата. По комиссиям теперь разница в валюте выплаты: если она соответствует валюте отправки - дороже, если отличается - дешевле (ВЮ в этом случае зарабатывает на конвертации по не самым выгодным курсам и потому может "уступить" на комиссии).
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 01:08

  Marica написав:curiousobro Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая


Как только переводу будет присвоен контрольный номер, его уже можно получать. От суммы это не зависит.
i_ivanov_80
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Повідомлень: 196
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:00

  i_ivanov_80 написав:
  Marica написав:curiousobro Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая


Как только переводу будет присвоен контрольный номер, его уже можно получать. От суммы это не зависит.


В страны СНГ есть еще и Вестерн Юнион 12 часов (доступен к выплате через 12 часов), он дешевле, так что не факт что сразу перевод будет доступен к выплате
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:07

Валя продлила бесплатные платежи в Райффайзен Онлайн до 30.06.2019

https://www.aval.ua/f/1/personal/all_se ... 018_ua.pdf
iamdimon
 
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