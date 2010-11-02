Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 01:07
ol_zy написав: Marica написав: curiousobro
Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая
обычно 15-20мин, но есть более дешевые варианты они через 12-24 часа доступны, но такое не всегда есть.
Давно уже нет этих вариантов. Только мгновенная выплата. По комиссиям теперь разница в валюте выплаты: если она соответствует валюте отправки - дороже, если отличается - дешевле (ВЮ в этом случае зарабатывает на конвертации по не самым выгодным курсам и потому может "уступить" на комиссии).
i_ivanov_80
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Додано: Суб 29 гру, 2018 01:08
Marica написав: curiousobro
Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая
Как только переводу будет присвоен контрольный номер, его уже можно получать. От суммы это не зависит.
i_ivanov_80
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Додано: Суб 29 гру, 2018 21:00
i_ivanov_80 написав: Marica написав: curiousobro
Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая
Как только переводу будет присвоен контрольный номер, его уже можно получать. От суммы это не зависит.
В страны СНГ есть еще и Вестерн Юнион 12 часов (доступен к выплате через 12 часов), он дешевле, так что не факт что сразу перевод будет доступен к выплате
iamdimon
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Додано: Суб 29 гру, 2018 21:07
Валя продлила бесплатные платежи в Райффайзен Онлайн до 30.06.2019
https://www.aval.ua/f/1/personal/all_se ... 018_ua.pdf
iamdimon
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Додано: Сер 02 січ, 2019 14:00
Кто-то может перевести на "человеческий" язык эту фразу:
29 декабря в 13:00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также ...
Это значит, что до 1300 все должно было работать "как обычно"? Или наоборот -- будет только один "паровоз" в 1300?
_hunter
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Додано: Сер 02 січ, 2019 14:40
До 13-00 уходят платежи внутри банка, платежи на казначейство налоги) и НБУ, между банками СЕП не работает, межбанк тоже не работает
iamdimon
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Додано: Сер 02 січ, 2019 14:40
_hunter написав:
Кто-то может перевести на "человеческий" язык эту фразу:
29 декабря в 13:00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также ...
Это значит, что до 1300 все должно было работать "как обычно"? Или наоборот -- будет только один "паровоз" в 1300?
Нет, это значит что сэп не работает, а внутри одного банка, между своими счётами и счётами других клиентов банка, платежи могли ходить только до 13-00
Stringer
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