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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 605606607608>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
120
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 01:07

  ol_zy написав:
  Marica написав:curiousobro Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая

обычно 15-20мин, но есть более дешевые варианты они через 12-24 часа доступны, но такое не всегда есть.


Давно уже нет этих вариантов. Только мгновенная выплата. По комиссиям теперь разница в валюте выплаты: если она соответствует валюте отправки - дороже, если отличается - дешевле (ВЮ в этом случае зарабатывает на конвертации по не самым выгодным курсам и потому может "уступить" на комиссии).
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 01:08

  Marica написав:curiousobro Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая


Как только переводу будет присвоен контрольный номер, его уже можно получать. От суммы это не зависит.
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:00

  i_ivanov_80 написав:
  Marica написав:curiousobro Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая


Как только переводу будет присвоен контрольный номер, его уже можно получать. От суммы это не зависит.


В страны СНГ есть еще и Вестерн Юнион 12 часов (доступен к выплате через 12 часов), он дешевле, так что не факт что сразу перевод будет доступен к выплате
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:07

Валя продлила бесплатные платежи в Райффайзен Онлайн до 30.06.2019

https://www.aval.ua/f/1/personal/all_se ... 018_ua.pdf
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:00

Кто-то может перевести на "человеческий" язык эту фразу:
29 декабря в 13:00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также ...

Это значит, что до 1300 все должно было работать "как обычно"? Или наоборот -- будет только один "паровоз" в 1300?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:40

Re: Райффайзен Банк Аваль

До 13-00 уходят платежи внутри банка, платежи на казначейство налоги) и НБУ, между банками СЕП не работает, межбанк тоже не работает
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:40

  _hunter написав:Кто-то может перевести на "человеческий" язык эту фразу:
29 декабря в 13:00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также ...

Это значит, что до 1300 все должно было работать "как обычно"? Или наоборот -- будет только один "паровоз" в 1300?

Нет, это значит что сэп не работает, а внутри одного банка, между своими счётами и счётами других клиентов банка, платежи могли ходить только до 13-00
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:02

SmartSky и Аваль дружно всех кинули?

Вопрс к представителю банка.
РБ Аваль в пакете премиальный предоставлял бонусную программу SmartSky, действие которой закончилось 31/12/2018. Было письменное уведомление, что все бонусные мили по этой программе можно будет обменять втечение полугода после закрытия программы. Сотрудники банка рекомендовали подождать до 02/01/2019, пока пройдет синхронизация и уже после этого тратить все бонусы.
Результат:
На 02/01/2019 баланс бонусных миль 112287 (сто двенадцать тысяч двести восемдесят семь), что в денежном эквиваленте составляет более 10000 (десяти тысяч) гривен сертификатами.
При попытке произвести обмен видим следующее:
- не возможно боменять мили на авиа билеты
- не возможно обменять мили на сертификаты магазинов (эпицентр, алло, батлерс, бергхоф, гудвайн и тд представленых до 31/12/2018)
- есть возможность обменять их на всякую чушь типа 10% скидки на еду в розетке или 3 грн скидки на бензин.

Жду официального ответа банка. Это называется кидок на 10 тысяч гривен, и никак иначе.
sata
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:17

не лучшее место для ждания
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:46

  sata написав:Вопрс к представителю банка.
РБ Аваль в пакете премиальный предоставлял бонусную программу SmartSky, действие которой закончилось 31/12/2018. Было письменное уведомление, что все бонусные мили по этой программе можно будет обменять втечение полугода после закрытия программы. Сотрудники банка рекомендовали подождать до 02/01/2019, пока пройдет синхронизация и уже после этого тратить все бонусы.
Результат:
На 02/01/2019 баланс бонусных миль 112287 (сто двенадцать тысяч двести восемдесят семь), что в денежном эквиваленте составляет более 10000 (десяти тысяч) гривен сертификатами.
При попытке произвести обмен видим следующее:
- не возможно боменять мили на авиа билеты
- не возможно обменять мили на сертификаты магазинов (эпицентр, алло, батлерс, бергхоф, гудвайн и тд представленых до 31/12/2018)
- есть возможность обменять их на всякую чушь типа 10% скидки на еду в розетке или 3 грн скидки на бензин.

Жду официального ответа банка. Это называется кидок на 10 тысяч гривен, и никак иначе.

Спонсор :)

Урок следующий - менять/выводить все, что связано с бонусами надо как только собралась минимальная сумма, доступная к выводу.

Бонусные программы,все без исключения, по опыту улучшаются только в худшую сторону :)
curiousobro
 
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