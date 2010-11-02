Marica написав:curiousobro Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая
обычно 15-20мин, но есть более дешевые варианты они через 12-24 часа доступны, но такое не всегда есть.
Давно уже нет этих вариантов. Только мгновенная выплата. По комиссиям теперь разница в валюте выплаты: если она соответствует валюте отправки - дороже, если отличается - дешевле (ВЮ в этом случае зарабатывает на конвертации по не самым выгодным курсам и потому может "уступить" на комиссии).
Вопрс к представителю банка. РБ Аваль в пакете премиальный предоставлял бонусную программу SmartSky, действие которой закончилось 31/12/2018. Было письменное уведомление, что все бонусные мили по этой программе можно будет обменять втечение полугода после закрытия программы. Сотрудники банка рекомендовали подождать до 02/01/2019, пока пройдет синхронизация и уже после этого тратить все бонусы. Результат: На 02/01/2019 баланс бонусных миль 112287 (сто двенадцать тысяч двести восемдесят семь), что в денежном эквиваленте составляет более 10000 (десяти тысяч) гривен сертификатами. При попытке произвести обмен видим следующее: - не возможно боменять мили на авиа билеты - не возможно обменять мили на сертификаты магазинов (эпицентр, алло, батлерс, бергхоф, гудвайн и тд представленых до 31/12/2018) - есть возможность обменять их на всякую чушь типа 10% скидки на еду в розетке или 3 грн скидки на бензин.
Жду официального ответа банка. Это называется кидок на 10 тысяч гривен, и никак иначе.
sata написав:Вопрс к представителю банка. РБ Аваль в пакете премиальный предоставлял бонусную программу SmartSky, действие которой закончилось 31/12/2018. Было письменное уведомление, что все бонусные мили по этой программе можно будет обменять втечение полугода после закрытия программы. Сотрудники банка рекомендовали подождать до 02/01/2019, пока пройдет синхронизация и уже после этого тратить все бонусы. Результат: На 02/01/2019 баланс бонусных миль 112287 (сто двенадцать тысяч двести восемдесят семь), что в денежном эквиваленте составляет более 10000 (десяти тысяч) гривен сертификатами. При попытке произвести обмен видим следующее: - не возможно боменять мили на авиа билеты - не возможно обменять мили на сертификаты магазинов (эпицентр, алло, батлерс, бергхоф, гудвайн и тд представленых до 31/12/2018) - есть возможность обменять их на всякую чушь типа 10% скидки на еду в розетке или 3 грн скидки на бензин.
Жду официального ответа банка. Это называется кидок на 10 тысяч гривен, и никак иначе.
Спонсор
Урок следующий - менять/выводить все, что связано с бонусами надо как только собралась минимальная сумма, доступная к выводу.
Бонусные программы,все без исключения, по опыту улучшаются только в худшую сторону