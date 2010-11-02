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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:52
curiousobro написав:
Спонсор
причем реальный спонсор. Я не представляю как мона было насобирать фантиков десятки тыщ оплатой дебеткой или кредиткой без КБ и не обналичивать их ну хотя бы раз в квартал
С таким оборотом это ж реально ВИП-клиент, у него д.б. персменагер. Вот его и нуна озадачить, хай выкручивается. У персмена есть куча презентов: флешки, портмоне, клатчи, зонтики. Думаю мона цельный ящик чего-нибудь стребовать и толкнуть оптом на Петровке
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 06 січ, 2019 13:53
iamdimon написав: i_ivanov_80 написав: Marica написав:curiousobro
Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая
Как только переводу будет присвоен контрольный номер, его уже можно получать. От суммы это не зависит.
В страны СНГ есть еще и Вестерн Юнион 12 часов (доступен к выплате через 12 часов), он дешевле, так что не факт что сразу перевод будет доступен к выплате
Вы немного отстали от поезда. Уже больше года, как этого перевода нет.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:47
Я сегодня с недоумением узнал, что у Вали нет ИБ для предпринимателей!!!!
Это какой-то позор.
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