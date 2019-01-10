причем реальный спонсор. Я не представляю как мона было насобирать фантиков десятки тыщ оплатой дебеткой или кредиткой без КБ и не обналичивать их ну хотя бы раз в квартал С таким оборотом это ж реально ВИП-клиент, у него д.б. персменагер. Вот его и нуна озадачить, хай выкручивается. У персмена есть куча презентов: флешки, портмоне, клатчи, зонтики. Думаю мона цельный ящик чего-нибудь стребовать и толкнуть оптом на Петровке
sata написав:Вопрс к представителю банка. РБ Аваль в пакете премиальный предоставлял бонусную программу SmartSky, действие которой закончилось 31/12/2018. Было письменное уведомление, что все бонусные мили по этой программе можно будет обменять втечение полугода после закрытия программы. Сотрудники банка рекомендовали подождать до 02/01/2019, пока пройдет синхронизация и уже после этого тратить все бонусы. Результат: На 02/01/2019 баланс бонусных миль 112287 (сто двенадцать тысяч двести восемдесят семь), что в денежном эквиваленте составляет более 10000 (десяти тысяч) гривен сертификатами. При попытке произвести обмен видим следующее: - не возможно боменять мили на авиа билеты - не возможно обменять мили на сертификаты магазинов (эпицентр, алло, батлерс, бергхоф, гудвайн и тд представленых до 31/12/2018) - есть возможность обменять их на всякую чушь типа 10% скидки на еду в розетке или 3 грн скидки на бензин.
Жду официального ответа банка. Это называется кидок на 10 тысяч гривен, и никак иначе.
Обещают к концу января вернуть нормальные сертификаты в смартскай.