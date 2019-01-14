sata написав:

Вопрс к представителю банка.РБ Аваль в пакете премиальный предоставлял бонусную программу SmartSky, действие которой закончилось 31/12/2018. Было письменное уведомление, что все бонусные мили по этой программе можно будет обменять втечение полугода после закрытия программы. Сотрудники банка рекомендовали подождать до 02/01/2019, пока пройдет синхронизация и уже после этого тратить все бонусы.Результат:На 02/01/2019 баланс бонусных миль 112287 (сто двенадцать тысяч двести восемдесят семь), что в денежном эквиваленте составляет более 10000 (десяти тысяч) гривен сертификатами.При попытке произвести обмен видим следующее:- не возможно боменять мили на авиа билеты- не возможно обменять мили на сертификаты магазинов (эпицентр, алло, батлерс, бергхоф, гудвайн и тд представленых до 31/12/2018)- есть возможность обменять их на всякую чушь типа 10% скидки на еду в розетке или 3 грн скидки на бензин.Жду официального ответа банка. Это называется кидок на 10 тысяч гривен, и никак иначе.