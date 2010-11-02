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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 605606607608

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
120
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:52

Re: Райффайзен Банк Аваль

  curiousobro написав:Спонсор

причем реальный спонсор. Я не представляю как мона было насобирать фантиков десятки тыщ оплатой дебеткой или кредиткой без КБ и не обналичивать их ну хотя бы раз в квартал :)
С таким оборотом это ж реально ВИП-клиент, у него д.б. персменагер. Вот его и нуна озадачить, хай выкручивается. У персмена есть куча презентов: флешки, портмоне, клатчи, зонтики. Думаю мона цельный ящик чего-нибудь стребовать и толкнуть оптом на Петровке :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:53

  iamdimon написав:
  i_ivanov_80 написав:
  Marica написав:curiousobro Скажите, сколько идет долларовый вестерн юнион в россию? Сумма небольшая


Как только переводу будет присвоен контрольный номер, его уже можно получать. От суммы это не зависит.


В страны СНГ есть еще и Вестерн Юнион 12 часов (доступен к выплате через 12 часов), он дешевле, так что не факт что сразу перевод будет доступен к выплате


Вы немного отстали от поезда. Уже больше года, как этого перевода нет.
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:47

Я сегодня с недоумением узнал, что у Вали нет ИБ для предпринимателей!!!!
Это какой-то позор.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:49

  WachtAmRhein написав:Я сегодня с недоумением узнал, что у Вали нет ИБ для предпринимателей!!!!
Это какой-то позор.


Это не оно?
https://web.aval.ua/web/
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:03

  WachtAmRhein написав:Я сегодня с недоумением узнал, что у Вали нет ИБ для предпринимателей!!!!
Это какой-то позор.


Есть у них ИБ для предпринимателей, 3 года пользуюсь :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:04

  sata написав:Вопрс к представителю банка.
РБ Аваль в пакете премиальный предоставлял бонусную программу SmartSky, действие которой закончилось 31/12/2018. Было письменное уведомление, что все бонусные мили по этой программе можно будет обменять втечение полугода после закрытия программы. Сотрудники банка рекомендовали подождать до 02/01/2019, пока пройдет синхронизация и уже после этого тратить все бонусы.
Результат:
На 02/01/2019 баланс бонусных миль 112287 (сто двенадцать тысяч двести восемдесят семь), что в денежном эквиваленте составляет более 10000 (десяти тысяч) гривен сертификатами.
При попытке произвести обмен видим следующее:
- не возможно боменять мили на авиа билеты
- не возможно обменять мили на сертификаты магазинов (эпицентр, алло, батлерс, бергхоф, гудвайн и тд представленых до 31/12/2018)
- есть возможность обменять их на всякую чушь типа 10% скидки на еду в розетке или 3 грн скидки на бензин.

Жду официального ответа банка. Это называется кидок на 10 тысяч гривен, и никак иначе.


Обещают к концу января вернуть нормальные сертификаты в смартскай.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:35

  WachtAmRhein написав:Я сегодня с недоумением узнал, что у Вали нет ИБ для предпринимателей!!!!
Это какой-то позор.

А с каким недоумением я это сегодня узнал: уже который год пользуюсь, а его нет, оказывается :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:05

  _hunter написав:
  WachtAmRhein написав:Я сегодня с недоумением узнал, что у Вали нет ИБ для предпринимателей!!!!
Это какой-то позор.

А с каким недоумением я это сегодня узнал: уже который год пользуюсь, а его нет, оказывается :lol:


Да и я видел, что на главной ссылка есть, а пришел оформлять пакет Підприємець, говорит девочка что нету. Сел в машину, смотрю опять есть.

Короче не готовы девочки к таким клиентам.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 00:04

Re: Райффайзен Банк Аваль

Для підключення системи Райффайзен Бізнес Онлайн необхідно виконати наступні умови:

1. Відкрити поточний рахунок в рамках пакетів послуг Максимальні рішення або Електронний
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 02:34

господа, напомните, у аваля лимит по п2п-входу экв. 2000 долл. в мес. или 2 500 ?
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