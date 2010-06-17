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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 січ, 2019 07:36
скорее 2500/30дн
Лимиты на переводы с карты на карту
24 999 грн. - Максимальная сумма одного перевода (*включая комиссию);
30 000 грн. - Максимальная сумма переводов в сутки для карты Отправителя;
75 000 грн. - Максимальная сумма переводов за месяц для карты Отправителя;
150 000 грн. - Максимальная сумма всех переводов за месяц на карту Получателя;
25 - Максимальное количество всех переводов в сутки по одной карте;
100 - Максимальное количество всех переводов за календарный месяц по одной карте.
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clientage
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Додано: Сер 16 січ, 2019 10:20
clientage
речь не о лимитах сервиса - а о лимитах самого Аваля на прием п2п независимо через какой сервис переводишь. Он был то ли 2 к то ли 2,5 к при чем в анал всегда уверяет, что это лимит не от них, а от МПС - на вопрос почему по картам других банков данного лимита нет - ответить не смогли.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:44
IMPRINTER написав:clientage
речь не о лимитах сервиса - а о лимитах самого Аваля на прием п2п независимо через какой сервис переводишь. Он был то ли 2 к то ли 2,5 к при чем в анал всегда уверяет, что это лимит не от них, а от МПС - на вопрос почему по картам других банков данного лимита нет - ответить не смогли.
ну тут прикольно с Валей, согласен
Но из моего опыта оте 75К соответствуют Валькиному лимиту
Действительно, одно время было, шо вдрух упираешься в некий лимит. Звонишь на 0800 и прям при тебе подсчитывают скока уже наприходило на карту и скока еще мона. Лимит в тугриках на 30дней после последней операции, и по своему курсу, установленному за царя гороха, мона было и в 64К упереться
Но кажись щас все подправили.
Звоните им, поразвлекайтесь
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clientage
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:58
IMPRINTER
2500 дол . Это где-то 70 тыс щас. Причем 30 дней а не календарный. Все что больше дает отлуп. Это если на сайте платон переводить на карты в пакете активный .
Как пересекаются эти лимиты с использованием совместно к примеру с ТАС2У не знаю.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:02
clientage
Да . Это летом курс был 26 и был лимит 65-66 тыс. Сейчас выше.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:41
А шо с ИБ, паламанали ?
Валя, де гроші?! Вже як тиждень не можу закинути на картки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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