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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 606607608609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
120
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 07:36

скорее 2500/30дн

Лимиты на переводы с карты на карту
24 999 грн. - Максимальная сумма одного перевода (*включая комиссию);
30 000 грн. - Максимальная сумма переводов в сутки для карты Отправителя;
75 000 грн. - Максимальная сумма переводов за месяц для карты Отправителя;
150 000 грн. - Максимальная сумма всех переводов за месяц на карту Получателя;
25 - Максимальное количество всех переводов в сутки по одной карте;
100 - Максимальное количество всех переводов за календарный месяц по одной карте.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:20

clientage

речь не о лимитах сервиса - а о лимитах самого Аваля на прием п2п независимо через какой сервис переводишь. Он был то ли 2 к то ли 2,5 к при чем в анал всегда уверяет, что это лимит не от них, а от МПС - на вопрос почему по картам других банков данного лимита нет - ответить не смогли.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:44

  IMPRINTER написав:clientage

речь не о лимитах сервиса - а о лимитах самого Аваля на прием п2п независимо через какой сервис переводишь. Он был то ли 2 к то ли 2,5 к при чем в анал всегда уверяет, что это лимит не от них, а от МПС - на вопрос почему по картам других банков данного лимита нет - ответить не смогли.

ну тут прикольно с Валей, согласен
Но из моего опыта оте 75К соответствуют Валькиному лимиту
Действительно, одно время было, шо вдрух упираешься в некий лимит. Звонишь на 0800 и прям при тебе подсчитывают скока уже наприходило на карту и скока еще мона. Лимит в тугриках на 30дней после последней операции, и по своему курсу, установленному за царя гороха, мона было и в 64К упереться :) Но кажись щас все подправили.
Звоните им, поразвлекайтесь :)
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clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:58

IMPRINTER

2500 дол . Это где-то 70 тыс щас. Причем 30 дней а не календарный. Все что больше дает отлуп. Это если на сайте платон переводить на карты в пакете активный .
Как пересекаются эти лимиты с использованием совместно к примеру с ТАС2У не знаю.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:02

clientage

Да . Это летом курс был 26 и был лимит 65-66 тыс. Сейчас выше.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:41

А шо с ИБ, паламанали ?
Валя, де гроші?! Вже як тиждень не можу закинути на картки :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:33

Re: Райффайзен Банк Аваль

Откопал на сайте карту фишбек
Объясните плз условие по балансу минус 75, чтобы без абонки быть? Не догнал его

Если у меня ЗП карта в оптимальный плюс, и оформить эту, то надо делать 20 транзакций в месяц, по 10с каждой из них?
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:31

Re: Райффайзен Банк Аваль

Всего 10 достаточно, в операции входят пополнение депозита, сеп, п2п, хотя по последнему не уверен
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Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:17

  Boundless написав:в операции входят пополнение депозита, сеп, п2п, хотя по последнему не уверен


А я и по первому, мягко говоря, не уверен. Поскольку такие операции с кредитного карточного счета, согласно Публичного договора, невозможны.
i_ivanov_80
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