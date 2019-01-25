Додано: Сер 16 січ, 2019 10:20

clientage



речь не о лимитах сервиса - а о лимитах самого Аваля на прием п2п независимо через какой сервис переводишь. Он был то ли 2 к то ли 2,5 к при чем в анал всегда уверяет, что это лимит не от них, а от МПС - на вопрос почему по картам других банков данного лимита нет - ответить не смогли.

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