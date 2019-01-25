Лимиты на переводы с карты на карту 24 999 грн. - Максимальная сумма одного перевода (*включая комиссию); 30 000 грн. - Максимальная сумма переводов в сутки для карты Отправителя; 75 000 грн. - Максимальная сумма переводов за месяц для карты Отправителя; 150 000 грн. - Максимальная сумма всех переводов за месяц на карту Получателя; 25 - Максимальное количество всех переводов в сутки по одной карте; 100 - Максимальное количество всех переводов за календарный месяц по одной карте.
речь не о лимитах сервиса - а о лимитах самого Аваля на прием п2п независимо через какой сервис переводишь. Он был то ли 2 к то ли 2,5 к при чем в анал всегда уверяет, что это лимит не от них, а от МПС - на вопрос почему по картам других банков данного лимита нет - ответить не смогли.
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речь не о лимитах сервиса - а о лимитах самого Аваля на прием п2п независимо через какой сервис переводишь. Он был то ли 2 к то ли 2,5 к при чем в анал всегда уверяет, что это лимит не от них, а от МПС - на вопрос почему по картам других банков данного лимита нет - ответить не смогли.
ну тут прикольно с Валей, согласен Но из моего опыта оте 75К соответствуют Валькиному лимиту Действительно, одно время было, шо вдрух упираешься в некий лимит. Звонишь на 0800 и прям при тебе подсчитывают скока уже наприходило на карту и скока еще мона. Лимит в тугриках на 30дней после последней операции, и по своему курсу, установленному за царя гороха, мона было и в 64К упереться Но кажись щас все подправили. Звоните им, поразвлекайтесь
2500 дол . Это где-то 70 тыс щас. Причем 30 дней а не календарный. Все что больше дает отлуп. Это если на сайте платон переводить на карты в пакете активный . Как пересекаются эти лимиты с использованием совместно к примеру с ТАС2У не знаю.
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Boundless написав:Всего 10 достаточно, в операции входят пополнение депозита, сеп, п2п, хотя по последнему не уверен
2 – при застосуванні щомісячної плати за обслуговування рахунку враховуються операції у торговельно-сервісній мережі, здійснені протягом попереднього календарного місяця з використанням картки, по карткам, випущеним до рахунку, які включають операції покупки в торговельно-сервісній мережі, в мережі Інтернет (окрім оплати фінансових послуг), постійні платежі за послугами Direct Debit, Standing Order, а також переказ коштів в системі "Райффайзен Онлайн" (не враховуються операції у центрах самообслуговування, операції покупки у банкоматах, операції по зарахуванню коштів на картковий рахунок через систему "Райффайзен Онлайн", переказ з картки на картку). Загальна кількість операцій у торговельно-сервісній мережі зменшується на кількість операцій повернення грошових коштів на рахунок Клієнта протягом попереднього календарного місяця, у зв’язку із відміною/частковою відміною покупок за допомогою картки https://www.aval.ua/f/1/personal/all_se ... 2_2019.pdf