Boundless написав:Всего 10 достаточно, в операции входят пополнение депозита, сеп, п2п, хотя по последнему не уверен
2 – при застосуванні щомісячної плати за обслуговування рахунку враховуються операції у торговельно-сервісній мережі, здійснені протягом попереднього календарного місяця з використанням картки, по карткам, випущеним до рахунку, які включають операції покупки в торговельно-сервісній мережі, в мережі Інтернет (окрім оплати фінансових послуг), постійні платежі за послугами Direct Debit, Standing Order, а також переказ коштів в системі "Райффайзен Онлайн" (не враховуються операції у центрах самообслуговування, операції покупки у банкоматах, операції по зарахуванню коштів на картковий рахунок через систему "Райффайзен Онлайн", переказ з картки на картку). Загальна кількість операцій у торговельно-сервісній мережі зменшується на кількість операцій повернення грошових коштів на рахунок Клієнта протягом попереднього календарного місяця, у зв’язку із відміною/частковою відміною покупок за допомогою картки https://www.aval.ua/f/1/personal/all_se ... 2_2019.pdf
Позволю себе небольшое уточнение. Вы цитируете условия из тарифов по "Оптимальному+" , а вопрос касался, главным образом, кредитной карты Fisback (в тарифах по указанной Вами ссылке тарифная модель называется "Тарифна модель "Кредитна картка Fishka 2.0" для Карткових рахунків, до яких Банком встановлено ліміт кредитування на умовах договору про надання кредиту*"). И условия учета операций там несколько отличаются, а именно:
i_ivanov_80 написав:Позволю себе небольшое уточнение...
Сорри, я Активный процитировал, там тоже про 10 опер-й есть
А шо такое "середньомісячний баланс по рахунку за попередній місяць менше мінус 75,00 грн"? Вот, например, я потратил с КК Фишка 5/12/18 - 50грн, а 9/12/18 - 70грн, но 15/12/18 внес 300грн то среднемес. баланс = -50 -70 +300 = +180? Т.е. в этом случае банк не разрешает досрочно гасить задолженность?