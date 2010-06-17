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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 кві, 2019 00:10
Re: Райффайзен Банк Аваль
а подробнее?)
Додано: Пон 15 кві, 2019 06:05
chase sapphire reserve - забыл: 4000 долларов затрат за 3 месяца от открытия счета для 50000 пойнтов.
Т.е. резюме: неограниченный прайорити пасс для эккаунт холдера за 150 долларов, для каждого члена семьи (включая детей) - по 75 долларов в год. Плюс 3% обратно от всех авиабилетов, гостиниц, аренд машин.
Если сможешь потратить 4000 долларов за первые 3 месяца, то окупаешь 1.5 года прайорити пасс на семью! Путешествие за 1000 долларов дает еще 30 долларов компенсации. 2 путешествия в год, и ты два года бесплатно пользуешься Прайорити пассом для семьи из 3-х человек!
Такой должна быть премиальная карта, а не то, во что ее превратил Аваль.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 15 кві, 2019 06:26
Re: Райффайзен Банк Аваль
Chase Sapphire Reserve® named "Best Premium Travel Credit Card" for 2018 by MONEY® Magazine** Same page link to disclaimer
** From MONEY® Magazine, April 2018 © 2018 Time Inc. Used under license. MONEY and Time Inc. are not affiliated with, and do not endorse products or services of, Chase.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:42
Господа, а начиная от какой сумму сэпа аваль щас звонит для подтверждения?
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